Ilgiorno.it - Niente scopa, a Pavia la Befana arriva con l'autoscala e fa visita ai pazienti della pediatria del San Matteo

Leggi su Ilgiorno.it

, 6 gennaio 2025 – “Lavien di notte”: inizia così la popolare filastrocca, ma non sempre l’anziana signorasu unacon il favore delle tenebre. In alcuni casi giunge di giorno in modo più scenografico e motorizzato. Da 30 anni a questa parte i vigili del fuoco il 6 gennaio fannoai piccolidel San. E anche questa mattina hanno ripetuto il rito. Un pompiere vestito di stracci e scarpe rotte con un naso molto pronunciato, èto con l’e si è calato in reparto per consegnare dolci e regali a tutti i bambini. Parlando in dialetto pavese, si è rivolto ai più piccoli e ha regalato loro un momento di divertimento e spensieratezza, mentre alcune mamme straniere che non conoscevano la tradizione e non si aspettavano l’arrivo, guardavano incredule che cosa stesse accadendo.