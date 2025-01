Oasport.it - NFL 2025 (week 18): definiti gli accoppiamenti dei play-offs che iniziano sabato! Chiefs e Lions #1

Leggi su Oasport.it

Si è ufficialmente chiusa la regular season della NFL 2024-. Con la18 in archivio tutto è pronto per iche prenderanno il via con il Super Wild Card Round già da11 gennaio. Si partirà con Kansas Citye Detroit(che hanno demolito i Minnesota Vikings nello scontro finale) teste di serie numero 1 delle due Conference, uniche squadre che potranno evitare il primo turno della post-season.I RISULTATI DELLA18Baltimore Ravens (12-5)-Cleveland Browns (3-14): 35-10Detroit(15-2)-Minnesota Vikings (14-3): 31-9Pittsburgh Steelers (10-7)-Cincinnati Bengals (9-8): 17-19Philadelphia Eagles (14-3)-New York Giants (3-14): 20-13New England Patriots (4-13)-Buffalo Bills (13-4): 23-16Tennessee Titans (3-14)-Houston Texans (10-7): 14-23Arizona Cardinals (8-9)-San Francisco 49ers (6-11): 47-24New York Jets (5-12)-Miami Dolphins (8-9): 32-20Los Angeles Rams (10-7)-Seattle Seahawks (10-7): 25-30Las Vegas Raiders (4-13)-Los Angeles Chargers (11-6): 20-34Denver Broncos (10-7)-Kansas City(15-2): 38-0Tampa Bay Buccaneers (10-7)-New Orleans Saints (5-12): 27-19Indianapolis Colts (8-9)-Jacksonville Jaguars (4-13): 26-23 dopo overtimeDallas Cowboys (7-10)-Washington Commanders (12-5): 19-23Atlanta Falcons (8-9)-Carolina Panthers (5-12): 38-44Green Bay Packers (11-6)-Chicago Bears (5-12): 22-24GLIAFCHouston Texans-Los Angeles Chargers (ore 22.