Monzatoday.it - Monza di nuovo in tv: fra le città più visitate dai turisti nelle festività

Leggi su Monzatoday.it

finisce diin tv. A scendere insono state le telecamere del Tg 5 per un servizio speciale andato in onda nell'edizione del 13 del 6 gennaio sul turismo in Lombardia e che ancora una volta ha celebrato ladi Teodolinda fra le mete della Regione piùdai