Quotidianodipuglia.it - Monsignor Giuseppe Satriano: «Pace e lotta alla povertà. Gli adulti diano l?esempio per educare i giovani»

A meno di una settimana dall?inizio del 2025, il nuovo anno non sembra essere partito sotto i migliori auspici. In Puglia un neonato è stato trovato morto in una culla della vita. E.