MondoUomo it Meet & Greet al Pitti Uomo 107 | Incontriamoci il 15 gennaio…

Leggi su Mondouomo.it

Il 15 gennaio 2025, i responsabili delle partnership strategiche e delle collaborazioni del nostro Editore e specificatamente di.it parteciperanno al107, il più importante appuntamento internazionale in Italia dedicato alla moda maschile. Questo evento rappresenta non solo un palcoscenico per le ultime tendenze, ma anche una straordinaria occasione per i brand di .