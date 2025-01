Ilgiorno.it - Milano, turista strattonato da un ladro mentre sale in taxi in piazza Duomo: nel mirino l’orologio da 400mila euro

, 6 gennaio 2025 – Pochi secondi. Strattonamenti, spinte dentro l'abitacolo. Ma i due banditi non riescono a portare via alla vittima il prezioso bottino: un orologio Richard Miller da. Succede ieri alle 21.30 in, nel cuore della città. Una scena che, filmata, è stata pubblicata sui social poche ore dopo: si vede la vittima, unmessicano di 49 anni, che entra in une che viene subito aggredito, prima da un malvivente e poi anche dal suo complice. I due poi scappano a mani vuote. Derubata anche una donna cinese Interviene una Volante della polizia, che era stata appena fermata da una donna cinese in via Mengoni che chiedeva aiuto dopo aver subìto un furto della borsa in un locale di via Bassano Porrone. Pochi istanti e si avvicina anche il tassista per segnalare il tentativo di rapina ai danni del suo cliente.