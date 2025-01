Europa.today.it - "Mi chiamavano attrice popcorn", il discorso di Demi Moore che ha commosso tutti ai Golden Globes

Leggi su Europa.today.it

è stata una delle grandi protagoniste dei2025. Vincitrice del premio come MiglioreProtagonista in un Film Commedy per la sua straordinaria interpretazione in The Substance, la 62enne ha conquistato l'intera platea durante la cerimonia di premiazione dei