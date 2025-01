Quotidiano.net - Martellate contro il personale dell’ambulanza: “Dovete portare mia zia in un altro ospedale”

Roma, 6 gennaio 2025 – Ennesimo episodio di violenzailsanitario: questa volta è successo nella periferia di Roma, nel quartiere Collantino. Il tutto ha avuto inizio quando è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza per una donna che ne aveva bisogno. All’arrivo del mezzo di soccorso, il nipote 37enne della stessa ha aggredito ilsanitario: in particolare, il conducente è stato colpito con un martello. Il motivo? L’uomo pretendeva che la zia fosse condotta in un. Il 37enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione Prenestina. Non ci sono grandi preoccupazioni per la salute dell’autista, che è stato giudicato guaribile in cinque giorni. A seguito dell’aumento di aggressioni di questo tipo, a ottobre è entrata in vigore una nuova legge che prevede una stretta sulle sanzioni per i responsabili.