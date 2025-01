Anteprima24.it - Mancano specialisti al PS del “Ruggi” di Salerno nei giorni festivi: la denuncia di Mario Polichetti (Udc)

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora una volta, la gestione sanitaria della Campania si trova sotto i riflettori per decisioni che penalizzano gravemente i cittadini. Nei, il Pronto soccorso dell’ospedale “” dirisulta privo diurologi e otorini, costringendo i pazienti ad affrontare ulteriori spostamenti, spesso verso Napoli, per ricevere cure adeguate. Una situazione inaccettabile che evidenzia falle nel sistema sanitario regionale.“Non possiamo tollerare che in Campania, dove la Regione spende cifre considerevoli per eventi e spettacoli di Capodanno, si assista a un tale abbandono della sanità pubblica”, ha dichiarato, responsabile nazionale del comparto Sanità per l’Udc. “È impensabile che i pazienti, anche provenienti dalla provincia, debbano essere smistati asolo per essere poi indirizzati altrove per mancanza di