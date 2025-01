Trevisotoday.it - Male incurabile, il sorriso di Katia Durigon si spegne a 53 anni: «Amate la vita»

Leggi su Trevisotoday.it

«Alzati in volo nonostante il vento ti soffi contro. Sorridi anche quando il tuo cuore piange, spera sempre anche quando pensi che non ci sia più speranza, ricorda che laè un dono meraviglioso, amala in ogni istante anche quando non va proprio come desideri. In fondo qualcosa di bello può.