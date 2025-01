Parmatoday.it - Lui la lascia, lei lo aggredisce con un bastone: denunciata

Leggi su Parmatoday.it

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, una 23enne e un 60enne italiani residenti in città, per reati di minacce e lesioni personali in danno di un 21enne del posto. I fatti riguardano due giovani residenti.