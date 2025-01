Today.it - LR Vicenza-Pergolettese: due rientri fondamentali in casa biancorossa

Leggi su Today.it

Inle brutte notizie, per le assenze di Rossi, Cester e Laezza, si alternano con quelle positive. Mister Vecchi, infatti, per la gara di questa sera contro la, avrà nuovamente a disposizione sia Leverbe che Carraro, due giocatori indispensabili per lo scacchiere.