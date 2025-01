Bubinoblog - LOTTERIA ITALIA: MIRACOLO DE MARTINO NELLA VENDITA BIGLIETTI. È IL MIGLIOR DATO DAL 2016

Leggi su Bubinoblog

La Rai festeggia con una nota il “grande successo della2024“. A poche ore dal termine delle vendite i tagliandi staccati a livello nazionale sono 8,65 milioni.Una percentuale in crescita del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi.Sul piano regionale, aumentano del 41% le vendite in Lombardia: per l’edizione 2024, il totale tocca quota 1,4 milioni di, numeri che fanno diventare questa Regione quella numero uno inper tagliandi acquistati.Lazio al secondo posto con 1,2 milioni di(+0,5%). Al terzo posto del podio, come lo scorso anno, la Campania con 900mila tagliandi, per un aumento del 39%.Seguono Emilia-Romagna e Piemonte, rispettivamente con 805mila e 623mila tagliandi staccati. Tra le regioni con la crescita maggiore delle vendite, spicca la Basilicata al primo posto, con un incremento del 65% (da 42mila a 69mila).