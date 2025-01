.com - Lotteria Italia: 5 premi milionari. Poi da 100mila, 50mila e 20mila euro

Leggi su .com

Per la prima categoria 5da 5 milioni, 2,5 milioni, 2 milioni, 1,5 milioni e 1 milione. Per la seconda categoria 25da 100.000. Per la terza categoria 50da 50.000. Per la quarta categoria 200da 20.000L'articolo: 5. Poi daproviene da Firenze Post.