Foggiatoday.it - Lottera Italia 6 gennaio 2025: la Puglia nel segno del '5', come milioni e percentuale di biglietti acquistati

Leggi su Foggiatoday.it

Questa sera, 6, intorno alle 19, durante la trasmissione 'Affari tuoi' in onda su Rai 1, ci sarà l'estrazione deidella Lotteria. I premi sono suddivisi in prima, seconda e terza categoria. Quest'anno, in virtù dell'incremento delle vendite dei taglianti.