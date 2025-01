Ilgiornale.it - L'orrore davanti al supermercato: accoltellata una 39enne. "È stato mio marito"

Leggi su Ilgiornale.it

L'uomo, di origine straniere così come la moglie, si trova ora in caserma mentre proseguono le indagini da parte degli uomini dell'Arma per ricostruire quanto accaduto