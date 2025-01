Milanotoday.it - L'Olimpia Milano dilaga con Pistoia. Messina: "La nostra difesa è cresciuta"

Leggi su Milanotoday.it

L’gioca una partita di grande energia a, vincendola 115-82. Con soli quattro stranieri in campo, arrivano tutte le risposte che servivano per conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato, quella che corregge ulteriormente la classifica. Armoni Brooks ha spaccato la gara.