LIVE Campaccio 2025 in DIRETTA | Nadia Battocletti la stella più attesa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del, tradizionale evento che apre il calendario internazionale di corsa campestre. A San Giorgio su Legnano lo spettacolo del Cross Country World Tour (llo gold), conche illuminerà ancora una volta la scena.La fuoriclasse trentina, reduce dalle vittorie agli Europei di Cross ed alla BOclassic, prova ad inaugurare l’anno solare con un nuovo importante trionfo a distanza di 12 mesi dal secondo posto colto nel 2024. Successo italiano che manca dal 1994, quando si impose Silvia Sommaggio, e dunqueproverà a regalare un hurrà al cross azzurro. Principali rivali la burundese Micheline Niyomahoro, la finlandese Susanna Saapunki e la portoghese Ana Dias. Per l’Italia al via anche Rebecca Lonedo, Elisa Palmero e Michela Cesarò.