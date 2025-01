L’Italia è in trattative avanzate con SpaceX per un accordo da 15 miliardi di euro

Lettera43.it - L’Italia è in trattative avanzate con SpaceX per un accordo da 1,5 miliardi di euro

è incondi Elon Musk per contratto di cinque anni da 1,5di, che prevede la fornitura tramite satelliti Starlink un sistema criptato di massimo livello per le reti telefoniche e i servizi internet del governo, le comunicazioni militari (comprese quelle nel Mediterraneo) e i servizi satellitari per le emergenze. Lo scrive Bloomberg, riportando che il piano ha subito un’accelerazione dopo l’incontro di Mar-a-Lago tra Giorgia Meloni e il presidente eletto americano Donald Trump.Bella serata con @realDonaldTrump che ringrazio per l’accoglienza.Pronti a lavorare insieme pic.twitter.com/ohNSSq1vLg— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 5, 2025Sarebbe il più grande contratto governativo firmato dafuori dagli UsaL’, che rappresenterebbe il più grande contratto governativo per l’uso di Starlink mai firmato dafuori dagli Stati Uniti, è stato contrastato da alcuni funzionari preoccupati per l’impatto sugli operatori locali di telecomunicazioni.