L’Iran su Cecilia Sala | Su di lei aperta un’inchiesta Nessun legame con Abedini

L’arresto della giornalistaè oggetto di: lo ha reso noto oggi il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei.“La giornalista italiana è stata arrestata per violazione delle leggi della Repubblica Islamica (del), come ha affermato in un comunicato il dipartimento dei media esteri del ministero della Cultura e dell’Orientamento Islamico”, ha aggiunto Baghaei. “L’annuncio sugli ultimi sviluppi e i dettagli del caso spetta al portavoce della magistratura (Asghar Jahangir)”, si legge nel suo comunicato settimanale.La detenzione della cronista non ha legami con l’arresto in Italia del cittadino iraniano MohammadNajafabadi su mandato americano, per l’accusa di esportazione di tecnologia sensibile statunitense in Iran e violazione delle sanzioni statunitensi.