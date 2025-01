Ilmattino.it - L'editoriale del direttore Roberto Napoletano: modello Italia a Napoli e nel mondo

Sergio Mattarella non va a Caivano per prendere parte a una cerimonia organizzata. Vuole dare un segno di vicinanza partecipando alla messa grande della domenica per dire sostanzialmente «sono.