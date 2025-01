Le toghe ribocciano Cutro e la Cassazione

Laverita.info - Le toghe (ri)bocciano Cutro e la Cassazione

Nonostante la sentenza degli Ermellini il giudice di Catania non convalida il fermo di un clandestino: «Egitto Paese non sicuro». La palla passerà alle Corti d’Appello ma per sbloccare l’Albania servirà il Consiglio Ue.