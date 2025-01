Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 gennaio: la rassegna stampa

La visita lampo di Giorgia Meloni alla residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago tiene banco sulla quasi totalità dei giornali. In evidenza il pressing della premier per la soluzione del caso che vede Cecilia Sala detenuta in Iran, ma c'è spazio anche per l'intesa con Musk e l'accordo su SpaceX. Si parla anche di Ucraina e dell'addio di Belloni ai Servizi segreti, mentre gli sportivi si dividono tra il derby di Roma, conquistato dalla Roma di Ranieri, e quello di Milano, che assegnerà stasera la Supercoppa italiana