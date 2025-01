Ultimouomo.com - Le 5 mosse con cui Ranieri ha aggiustato la Roma (e vinto il derby)

È finita in corrida, con un secondo pallone che viene mandato in campo dalla panchina della, Taty Castellanos che dà una tacchettata a Hummels, quello che lo prende per il collo, la mega-finta-rissa. Gente che finisce a terra, cartellini rossi che hanno smarrito ormai ogni destinatario. Dybala e Paredes che si tuffano a ogni contrasto, ridono come il joker, fanno un misterioso segno del cinque verso i laziali. È finita con la Lazio che inondava di cross l’area avversaria, e lache respingeva di testa, spazzava palloni più in alto possibile, sabotava il gioco fino a mostrarci quante forme perverse il calcio può assumere in partite così tese. Si avvicina a una sua purezza o invece se ne allontana?È finita con laradunata sotto la Curva Sud, Pellegrini a sventolare la bandiera del fondatore Italo Foschi, riconciliandosi con un pubblico che lo fischiava e lo contestava da inizio stagione (e che stavolta lo ha applaudito al momento del cambio).