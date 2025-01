Ultimouomo.com - L'anno in cui l'Italia ha riscoperto l'atletica

Il 2024 è stato l’in cui l’hadefinitivamente l’, soprattutto per via del seguitissimo Europeo di giugno a Roma e del luccichio delle Olimpiadi di Parigi 2024. La federazionena dileggera ha retto bene gli insidiosi contraccolpi dell'exploit di Tokyo 2020, e ha capitalizzato l’hype attorno alle imprese di Jacobs, Tamberi e gli altri grazie a una Nazionale solida, profonda e concreta. Il pubblico, per parte sua, ha cominciato a interessarsi in maniera approfondita: con la spinta mediatica dei grandi eventi, è cresciuto l’interesse per le imprese degli atleti e delle atletene (e non) anche fuori dai palcoscenici più blasonati, in giro per il mondo e nell’arco di tutto l’- che siano stati i Mondiali Indoor di Glasgow, le puntate della Diamond League o gli Europei di Cross Country.