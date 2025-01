Ilfattoquotidiano.it - La Villa dei Ferragnez sul lago di Como “venduta per 11 milioni di euro”. Rimasta sul mercato per mesi, alcuni lavori di ristrutturazione hanno sbloccato tutto

Era in vendita da diversi, ma a quanto pare un acquirente si è convinto e si è aggiudicato l’immobile.Matilda, la dimora dai– l’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez che si sono separati nel 2024 – acquistata per 5dinel 2022 a Pognana Lario, sulle rive deldi, sarebbe stataa un facoltoso cittadino inglese per una cifra vicina agli 11. La notizia è stata rilanciata da RTL 102.5 da Gabriele Parpiglia.Laera stata messa in vendita subito dopo la separazione della coppia, dopo un elaborato intervento di restauro che ne aveva notevolmente accresciuto il valore. Nessuna conferma, al momento, né dai diretti interessati né dal Comune di Pognana Lario. La vendita è stata gestita dalla prestigiosa “Lionard Luxury Real Estate”.