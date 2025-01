Monzatoday.it - La singolare sfilata (in auto) dei Magi in Brianza: ecco cosa è successo - LE FOTO

Leggi su Monzatoday.it

L'evento è una vera e propria tradizione in quel di Lissone (ma è apprezzatissimo in tutto il territorio) e ogni anno, il 6 gennaio, in occasione dell'Epifania, vede sfilare centinaia di figuranti che, abbigliati in costumi quattrocenteschi, attraversano le strade e le piazze del centro storico.