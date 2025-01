Cataniatoday.it - La polizia incontra i bambini della fondazione "Giovanna Romeo Sava" di Belpasso

Leggi su Cataniatoday.it

I poliziotti del commissariato di Adrano, in occasionechiusura delle festività natalizie, si sono recati aa far visita ai piccoli ospitiper passare del tempo con loro, fare gli auguri di buon anno e portare in dono giocattoli e gadget