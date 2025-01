Triesteprima.it - La Befana in Grotta Gigante con gli speleologi della Commissione grotte Eugenio Boegan

Leggi su Triesteprima.it

SGONICO - Laoggi, come di consueto, ha ospitato la calatanelle viscere del Carso triestino. Anche in questa occasione i 900 posti disponibili sono andati esauriti decretando un successo che si rinnova di anno in anno. La, di proprietàSocietà.