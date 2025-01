Ilgiorno.it - Katia Follesa co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025? Spunta il suo nome

Milano, 6 gennaio 2024 –aldi? Stando a quanto riporta l’Ansa, la presentatrice tv potrebbe essere tra le co-conduttrici con Carlo Conti di una delle serate dell’attesissima kermesse musicale, che si terrà dall’11 al 15 febbraio. Ma manca l’ufficialità. Classe 1976, nata a Giussano, in Brianza, è stata già accanto a Conti come giudice speciale nell'ultima edizione di ‘Tale e quale show’.ha iniziato la carriera negli anni 2000, partner di Valeria Graci del duo& Valeria, consacrato da ‘Zelig’. Ha anche condotto diversi programmi su Real Time e Nove, come ‘Junior Bake Off Italia’, ‘D'amore e d'accordo’, ‘Cake star - Pasticcerie in sfida’ fino a ‘Comedy Match’. Nel 2021 ha messo il suo talento in gioco a ‘Lol - Chi ride è fuori’, su Prime Video, arrivando a un passo dalla vittoria.