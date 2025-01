Lanazione.it - Iolo e Capezzana: ecco i presepi viventi

Si replica acon il presepe vivente e i suoi oltre 250 figuranti, che vestiranno i panni dei pastori, degli artigiani, dei commercianti, dei soldati romani dell’epoca in cui nacque Gesù. Dalle 17 alle 19 oggi l’arrivo dei re Magi, con il percorso narrativo che parte da via Guazzalotti per arrivare in piazza della Pieve, con la scena della Natività. Un impegno corale del paese, con la guida della Misericordia che si rinnova ogni due anni dal 1995. Ed è un impegno comunitario nella tradizione anche quello di, dove oggi dalle 15 torna il tradizionale Corteggio dei Magi: il corteo con i figuranti in costume partirà dal campo parrocchiale, poi percorrerà via della Chiesa, via Nesi, via Sotto l’Organo con ritorno alla parrocchia dove i Magi a cavallo che porteranno i doni a Gesù. Seguirà la premiazione del concorso deie alle 16.