Inter-Milan un rientro per Conceicao La situazione – SM

In vista della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, in casa rossonera è rientrato l'allarme per gli infortunati. Matteo Gabbia ha smaltito la febbre e rientra a disposizione del portoghese come riportato da Sportmediaset. RIENTRI – Arrivano buone notizie in casa Milan per quanto riguarda gli infortunati. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Matteo Gabbia ha smaltito le linee di febbre che ieri lo avevano tenuto in palestra. Il difensore rossonero aveva svolto lavoro personalizzato senza allenarsi con i compagni. Stasera però sarà regolarmente in panchina e quindi utilizzabile a partita in corso. Stesso discorso anche per l'allenatore Sergio Conceicao che non era al meglio e ha recuperato pienamente per essere in panchina a guidare il suo Milan.