Inter-Milan Samuel | Sarà una partita difficile i rossoneri sono pericolosi

Con nove anni trascorsi in nerazzurro e un triplete da protagonista, Walterconosce perfettamente l’emozione e l’importanza di un derby. In vista della finale di Supercoppa, l’ex difensore dell’si prepara a vivere la sfida tra, rilasciando le sue impressioni su unache sa sempre come accendere gli animi. Ecco, di seguito, le sue parole: Sulla finale che si aspetta: «una, ilè pericoloso, ha la spinta di un nuovo tecnico e questo è pur sempre un derby, anche se non si gioca a San Siro. L’è, comunque, al livello delle più grandi e sta molto bene: contro l’Atalanta meritava di chiuderla già nel primo tempo. Detto questo, bisogna stare sempre con i piedi per terra perché ancora c’è metà stagione davanti. Di sicuro, Inzaghi ha una rosa buonissima e può lottare per tutte le competizioni, ma questo è il periodo in cui serve prudenza».