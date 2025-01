Lapresse.it - Incidenti stradali: scontro auto-bici, muore ciclista 30enne a Roma

Milano, 6 gen. (LaPresse) – Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo di 30 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Tiburtina all’altezza di piazza delle Crociate a. Ilera in sella alla suaquando, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto l’incidente con unamobile, una Ford Fiesta, guidata da una donna di 32 anni.