Lanazione.it - Incidente sull’Aurelia, travolto mentre va a lavoro: grave un uomo

Pietrasanta (Lucca), 6 gennaio 2025 – È rimastomente ferito a un piede undi 51 anni dipendente dell’Ersu,da un’autoa Pietrasantastava andando al. L’è avvenuto attorno a mezzogiorno di ieri mattina, domenica 5 gennaio. Il dipendente Ersu, V.M. del ’73 residente a Massa era uscito di casa e stava percorrendo l’Aurelia in sella alla propria moto, un Benelli 7RK, in direzione sud, proprio per andare al. Stando alle prime ricostruzioni fatte dagli agenti della polizia municipale di Pietrasanta, coordinati dal comandante Giovanni Fiori, una Citroen, per motivi tutti ancora da accertare, si è immessaentrando da via Zolà senza dare la precedenza. L’impatto fra auto e moto è stato violentissimo. Il centauro è rovinosamente caduto a terra, per fortuna protetto dal casco.