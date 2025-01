Thesocialpost.it - Incidente mortale sulla via Flacca: 44enne perde la vita, grave la moglie incinta

Tragediavia, al chilometro 8700, tra le località di Capratica e Tumulito, nel comune di Fondi, in provincia di Latina. Un uomo di 44 anni, residente a Fiumicino, ha perso lain unstradale mentre viaggiava in direzione Roma insieme alla sua famiglia.La vittima era alla guida di un Range Rover che, per cause ancora da accertare, è rimasto coinvolto in uno scontro fatale. Gravissima la, una donna di 42 anni in stato di gravidanza, trasportata d’urgenza all’ospedale di Formia, dove è stata ricoverata in coma farmacologico.A bordo del veicolo c’erano anche i due figli della coppia, di appena 2 e 7 anni. Entrambi sono rimasti feriti nell’impatto, ma fortunatamente non sono in pericolo di.Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’e accertare eventuali responsabilità.