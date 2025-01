Latinatoday.it - Incidente mortale sulla Flacca: deceduto un uomo

Leggi su Latinatoday.it

, a Fondi, al chilometro 8.700. Un, che era in macchina con la moglie e con il figlio, è. La donna e il figlio sono stati ricoverati in ospedale, nel nosocomio di Formia. Intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale, per i rilievi e per stabilire.