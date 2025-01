Torinotoday.it - Incendio a Montanaro: il fuoco distrugge il tetto di una casa, inquilini evacuati

Leggi su Torinotoday.it

Oggi, lunedì 6 gennaio 2025, unha distrutto ildi unanel centro storico di, in via avvocato Taraglio 5. Sono intervenuti i vigili deldi Torino Stura, Chivasso e Volpiano, che hanno spento le fiamme prima che si estendessero ad altri edifici e messo in.