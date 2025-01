Ilrestodelcarlino.it - In 500 per la Maratonina dei magi. La riviera inizia l’anno di corsa

Il 2025 per i runners marchigiani èto ieri con la classicissimadeigiunta alla 19esima edizione. In realtà la kermesse organizzata come sempre in maniera impeccabile della società Porto 85 è stata caratterizzata da ben tre gare: la mezza maratona da 21 chilometri, il Memorial Sabatino D’Angelo; la gara da 10 chilometri, dedicata a Roberto Silvestri; e una camminata non agonistica da 4 chilometri. Oltre cinquecento sono stati gli atleti al via. La gara maschile sulla distanza della mezza marona è stata vinta da Stefano Massimi della Asd Atl. Vomano, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1:10:17, seguito a pari tempo dal compagno di squadra Italo Giancaterina il quale si è piazzato secondo mentre sul terzo gradino del podio è salito Mattia Franchini Mattia della Stamura Ancona, con un tempo di 1:12:23.