Ilrestodelcarlino.it - Il ristorante dell’aeroporto cambia location

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ildi Pavullo, la Vecchia Quercia, si trasferisce esede. "In questache fin da bambino mi appassionava, nel posto in cui sono nato e cresciuto, fin dal giugno 2020 abbiamo creduto tanto ed investito sulle strutture dele del bar per farvi trovare un piccolo angolo di paradiso – questo il messaggio sui social – Oggi la scelta di abbandonare questo luogo ci rammarica molto, ma purtroppo è data da ragioni indipendenti da noi. Ma tranquilli – rassicurano – non spariremo e non chiudiamo per strane motivazioni: stiamo preparando un luogo per voi ancora più strabiliante, ma vi sveleremo tutto nei prossimi giorni.". Nel frattempo, ricordano, ilè aperto solo su prenotazioni per pranzi, cene, aperitivi ed eventi.