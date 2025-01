Ilrestodelcarlino.it - Il rilancio del commercio: "Parcheggi gratis dopo le feste". Obiettivo, far decollare i saldi

"Per agevolare gli acquisti in centro storico durante il periodo dei, istraordinari gratuiti previsti durante lenatalizie a Ferrara verranno prolungati anche nei prossimi weekend". Lo annuncia il Comune. "Con la volontà di agevolare le vendite dei commercianti del centro e dare la possibilità alle famiglie di poter fare un giro in piazza e di usufruire del periodo dei, l’Amministrazione comunale ha previsto un prolungamento del periodo di gratuità dei principali stalli vicino al centro storico", spiega l’assessore alFrancesco Carità. "Diamo un supporto concreto alle esigenze di negozianti e acquirenti,il boom di presenze durante le festività, mantenendo vivo il centro anche nel periodo di gennaio", aggiunge. Igratuiti saranno in viale Cavour, in piazza Ariostea e piazza XXIV Maggio, attivi nei prossimi due week end di gennaio.