Sport.quotidiano.net - Il programma. Ora due trasferte. A centrocampo sarà emergenza

Tornata, dopo quattro giornate, a vincere al Franchi – l’ultimo successo la sfida con la Sangiovannese del 27 ottobre – la Robur saluterà momentaneamente il suo stadio: le prossime due gare, i bianconeri, le giocheranno infatti in trasferta, la prima sul campo del Montevarchi, la seconda su quello della Flaminia Civita Castellana. Per la sfida del Brilli Peri, indomenica prossima, mister Magrini dovrà rinunciare al 2004 Farneti: il centrocampista, già diffidato, si è infatti preso ieri il cartellino giallo che farà scattare la giornata di squalifica. Non saranno della gara anche Hagbe, che ne avrà per un mesetto, Di Gianni che incrocia le dita per tornare a disposizione dalla successiva, e Lollo, il cui rientro è previsto alla fine del mese. Qualche speranza in più, invece, per Semprini: l’attaccante, secondo la tabella di marcia, sarebbe dovuto rientrare già ieri, ma nei giorni precedenti alla sfida ha avvertito un fastidio.