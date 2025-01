Feedpress.me - Il Ponte sullo Stretto tra class action, Tar e Cipess

Leggi su Feedpress.me

In settimana si dovrebbero finalmente conoscere le decisioni del Tribunale delle Imprese di Roma in merito alla azione inibitoria collettiva, proposta da alcuni legali messinesi e calabresi, in nome e per conto di 104 cittadini, contro la società “di Messina”. Il 14 gennaio si terrà, sempre a Roma, l’udienza del Tar del Lazio, al quale si sono rivolti le Amministrazioni calabresi (Comune.