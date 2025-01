Lanazione.it - Il colpo di pistola, il divano, le indagini: uccide la moglie e si suicida, cosa sappiamo

Leggi su Lanazione.it

Gualdo Tadino, 6 gennaio 2025 – Proseguono gli accertamenti sull'omicidio-suicidio di Gaifana, frazione di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Lesvolte dai carabinieri e i primi approfondimenti del medico legale, hanno permesso agli inquirenti di ricostruire quanto avvenuto nella casa bifamiliare di via degli Ulivi, dove Daniele Bordicchia, 39 anni da compiere, avrebbe ucciso con undilaEliza Stefania Feru, 30 anni, sorprendendola suldella sala, forse mentre dormiva, per poirsi con la stessa arma, regolarmente detenuta dall'uomo, guardia giurata. Il movente viene individuato nei dissidi tra i due, sposati da maggio dopo diversi anni di fidanzamento, ma, secondo diverse testimonianze, già in crisi. Particolare che la procura della Repubblica sta approfondendo, continuando a sentire testimoni, visto l'assenza di riscontri oggettivi su questo aspetto, come non risultano segnali precedenti sulle intenzioni di Bordicchia, nei confronti dei quali non risultano segnalazioni né denunce precedenti.