Lanazione.it - Il 9 gennaio cambia la viabilità in via Poggio Gherardo

Firenze, 62025 – Il 9cambierà lain via, a Firenze, a causa dello scarico di un macchinario. Le modifiche ci saranno in orario 9-18: sarà istituito un divieto di transito tra via D’Annunzio e via di San Martino a Mensola. Questo è il percorso alternativo: via D'Annunzio-via di Vincigliata-via di San Martino a Mensola. Nel prossimo weekend, quindi 11 e 12, ci saranno interventi di manutenzione che riguarderanno via Barile. La strada, in orario 9-15.30, sarà chiusa da via Federico Cammeo. Tra gli altri interventi in via dei Massoni dall'8 al 10è prevista la chiusura del tratto via dei Careggi-via Bolognese. Questo è il percorso alternativo per raggiungere via Bolognese: via di Careggi-piazza Meyer-viale Pieraccini-via Taddeo Alderotti-via Vittorio Emanuele II-via Trieste-via Bezzecca-via Bolognese-via Bolognese Nuova.