Fanpage.it - I primi scioperi del nuovo anno: nel “venerdì nero” del 10 gennaio stop a treni, bus e metro

Leggi su Fanpage.it

Per il 10sono previsti idell'con loper il settore ferroviario, per il trasporto pubblico locale e per i docenti delle scuole. Disagi anche in aeroporto: a Milanoper Malpensa e Linate.