I paradisi fiscali? Ecco quali sono davvero | così perdiamo 10 miliardi

Per eludere le tasse non serve andare lontano. I primi quattroal mondoil Principato di Monaco, il Granducato del Lussemburgo, il Liechtenstein e le Channel Islands, chesituate nel canale della Manica. Solo al quinto si trova l'unico paradiso fiscale non europeo di questa black list: le Bermuda. A segnalarlo è l'ufficio studi della Cgia riportando un recete studio del World Inety Lab. Super ricchi italiani e multinazionali che operano nella penisolapresenti soprattutto a Montecarlo e in Lussemburgo. Siano essi persone fisiche o società, molti contribuenti italiani sitrasferiti in particolare a Montecarlo e in Lussemburgo. Infatti, circa 8mila connazionali hanno deciso di trasferire la residenza nel Principato di Monaco pervia delle tasse zero sul reddito e sugli immobili.