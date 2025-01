Panorama.it - I look più belli dal red carpet dei Golden Globes 2025

Leggi su Panorama.it

Con l’inizio della stagione dei premi, iinaugurano ufficialmente il periodo più atteso da fan e critici, regalando una serata all’insegna del glamour e dello stile. Sul redsfilano le stelle più luminose del cinema e della televisione, che trasformano questa passerella in una celebrazione di eleganza e creatività.Tra i protagonisti della serata spiccano i candidati ai premi principali, come Emilia Pérez, che guida con 10 nomination, e The Brutalist, con sette candidature. Le attrici in lizza per la Miglior Interpretazione in un Film Drammatico, come Angelina Jolie per Maria e Nicole Kidman per Babygirl, catturano l’attenzione non solo per le loro performance, ma anche per iscelti per l’occasione.Cosí mentre gli ospiti celebrano i successi dell’anno cinematografico, la moda diventa protagonista, riflettendo la diversità e la creatività dell’industria.