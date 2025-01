Ilfoglio.it - Ha ragione la nonna di Luca Marinelli

Tutto sommato haladi, l’attore che interpreta Mussolini nella serie tv tratta dalla tetralogia di Antonio Scurati. Al Corriere l’attore ha dichiarato che la, forte del sentimento antifascista radicato in famiglia, non voleva che il nipote interpretasse l’odiato dittatore. Non conosco la signora, se non tramite questa spigolatura giornalistica, ma mi sembra abbia colto nel segno. Se in un posto lontano e quasi immaginario, che per convenzione chiameremo Hollywood, un attore interpreta un ruolo, il pubblico ne trae la balzana convinzione che l’attore stia effettivamente interpretando un ruolo, e non che vi stia aderendo per identificazione. Se ad esempio Doug Jones interpreta un mostro marino o Anthony Hopkins interpreta Freud, pare che nessuno, nemmeno le loro nonne, sospetti che Doug Jones intenda seminare il terrore nelle acque o Anthony Hopkins interpretare i sogni altrui.