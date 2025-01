Superguidatv.it - Grande Fratello oggi, lunedì 6 gennaio 2025, non va in onda: perché? Il motivo

Salta l’appuntamento didel, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Perchè il popolare reality show non va innel consueto appuntamento delsera? Vi sveliamo cosa è successo!ilnon va in? IlCambia ancora la programmazione delche salta la diretta di, giorno dell’Epifania. Il? Il reality show condotto da Alfonso Signorini salta l’appuntamento consueto delper lasciare spazio alla messa indella finale di Supercoppa 2024-tra Inter – Milano.Ma non finisce qui, il programma inizialmente previsto per martedì 7è stato improvvisamente cancellato dalla programmazione in vista del debutto della nuova miniserie tv spagnola Amore e Vendetta – Zorro.